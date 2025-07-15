Родственники живут в Краснодаре, хочу следить за обстановкой. Подскажите адекватный новостной ресурс?
Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?
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Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?
Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?
- ВеликийОрел
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:27
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Re: Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?
Лента одна и та же, везде дубли. А реальные новости — как снег в июле, появляются редко и с опозданием.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?
Живу в Краснодаре, но вечно всё узнаю с опозданием — то пробки, то отключения, то ярмарки пропустил. Подсел на https://yug-24.ru — наконец-то стал в курсе всех местных дел. Портал удобный, заголовки не кликбейт, а по делу, есть всё: от происшествий до анонсов культурных событий. Очень выручает.
- Kaslan
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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