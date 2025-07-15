Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?

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Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?

Новое сообщение ВеликийОрел » 15 июл 2025, 21:53

Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?

Родственники живут в Краснодаре, хочу следить за обстановкой. Подскажите адекватный новостной ресурс?



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Re: Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?

Новое сообщение stepanben » 15 июл 2025, 23:07

Лента одна и та же, везде дубли. А реальные новости — как снег в июле, появляются редко и с опозданием.
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Re: Знайте ли, где сейчас читают свежие новости по Краснодару без кликбейта?

Новое сообщение Kaslan » 16 июл 2025, 01:14

Живу в Краснодаре, но вечно всё узнаю с опозданием — то пробки, то отключения, то ярмарки пропустил. Подсел на https://yug-24.ru — наконец-то стал в курсе всех местных дел. Портал удобный, заголовки не кликбейт, а по делу, есть всё: от происшествий до анонсов культурных событий. Очень выручает.
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