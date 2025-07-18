Kasandra » 18 июл 2025, 21:22

Бытовые и полупромышленные системы кондиционирования делятся на множество видов, из-за чего у покупателей нередко возникают сложности при выборе подходящего оборудования. Поэтому целесообразно предварительно рассмотреть основные различия самых востребованных на сегодняшний день вариантов климатических установок.

В первую очередь следует отметить ключевую разницу между сплит- и мультисплит-системами:

1. сплит-система состоит всего из двух блоков – одного внутреннего и одного внешнего, поэтому эффективно эксплуатироваться

она может только в одном помещении площадью от 10 до 300 кв.м. (производительность зависит от модели);

2. мультисплит-система предполагает, что на один наружный блок можно разместить в здании до четырех-пяти внутренних (в

разных помещениях). При этом мощность каждого внутреннего блока может быть разной.

Сплит- и мультисплит-системы с настенным внутренним блоком – https://iclimat.com.ua/uk самый популярный бытовой вариант кондиционера. По причине своей доступности, функциональности и эргономичного дизайна он регулярно устанавливается и эксплуатируется в квартирах, частных домах, небольших офисах, магазинах, кофейнях и т.п.