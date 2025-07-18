Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?
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Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?
Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске? Нужно продвижение, наполнение, немного редизайна.
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?
Цены ниже московских, а спецы бывают ничем не хуже. Но нужно смотреть портфолио: обещают все «SEO, трафик, продажи», а по итогу — сайт с плашкой «тут будет текст».
- Laiving
- Знаток
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- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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