Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?

Новое сообщение Kumar » 18 июл 2025, 22:26

Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске? Нужно продвижение, наполнение, немного редизайна.


Kumar
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
Вернуться к началу

Re: Где можно заказать услуги по развитию сайтов в Минске?

Новое сообщение Laiving » 19 июл 2025, 00:34

Цены ниже московских, а спецы бывают ничем не хуже. Но нужно смотреть портфолио: обещают все «SEO, трафик, продажи», а по итогу — сайт с плашкой «тут будет текст».
Laiving
Знаток
 
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Laiving и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group