Marvelcat » 15 апр 2015, 17:49

Maglog - магазин логотипов и фриланс площадка. Создание логотипов на заказ по заданию, продажа готовых графических работ. Данная площадка служит биржей в сфере дизайна и рекламы где заказчик и дизайнер могут найти друг друга и договориться о создании фирменного стиля компании. Также создается банк уже готовых графических изображений, где дизайнеры реализуют свои не востребованные ранее работы и идеи, а заказчики могут выбирать из банка те работы которые им подходят. Работы из банка намного дешевле ведь они созданы не по индивидуальному заказу, а являются универсальными, тем не менее по отдельной договоренности с автором можно внести свои индивидуальные черты компании по вашему желанию. Для заказчиков площадка является абсолютно бесплатной, за исключением самой платы за продукт который вы собираетесь купить на сайте.

http://maglog.org/ -Адрес сайта