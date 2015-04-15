Maglog - магазин логотипов и фриланс площадка

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Maglog - магазин логотипов и фриланс площадка

Новое сообщение Marvelcat » 15 апр 2015, 17:49

Maglog - магазин логотипов и фриланс площадка. Создание логотипов на заказ по заданию, продажа готовых графических работ. Данная площадка служит биржей в сфере дизайна и рекламы где заказчик и дизайнер могут найти друг друга и договориться о создании фирменного стиля компании. Также создается банк уже готовых графических изображений, где дизайнеры реализуют свои не востребованные ранее работы и идеи, а заказчики могут выбирать из банка те работы которые им подходят. Работы из банка намного дешевле ведь они созданы не по индивидуальному заказу, а являются универсальными, тем не менее по отдельной договоренности с автором можно внести свои индивидуальные черты компании по вашему желанию. Для заказчиков площадка является абсолютно бесплатной, за исключением самой платы за продукт который вы собираетесь купить на сайте.

http://maglog.org/ -Адрес сайта



Marvelcat
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 17:39
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Re: Maglog - магазин логотипов и фриланс площадка

Новое сообщение Skymall » 11 фев 2022, 21:18

Добрый вечер, логотипы обычно разрабатывают дизайнеры, собственно я тоже творческая личность и думаю освоить эту профессию. Где учиться на графического дизайнера понимаю, тут подсказки удалось найти в статье https://www.otvetim.info/internet/veb-dizajn/gde-uchitsya-na-graficheskogo-dizajnera/
Skymall
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