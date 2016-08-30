Разработка веб сайта недорого.

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Разработка веб сайта недорого.

Новое сообщение klonik » 30 авг 2016, 19:00

Разработка веб сайта недорого.

У предприятия до сих пор нет своего веб представительства и Вы ещё допускаете, что изготовление сайта под ключ - это неосновательное и недоступное решение? Изготовление презентабельного сайта под ключ 10 000 рублей.



klonik
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 13:27
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Re: Разработка веб сайта недорого.

Новое сообщение Рибон » 30 мар 2022, 13:45

В любом случае сайт надо делать, потому что если у Вас нет представительства в интернете - то Вы не существуете в бизнесе. Если есть сложности с выбором платформы CMS для сайта - почитайте ответы экспертов https://www.otvetim.info/category/internet/cms/ на Отвечариуме, чтоб быстрее определиться и сделать такой сайт, который Вам будет удобен, а Вашим пользователям - интересен.
Рибон
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Сообщения: 56
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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