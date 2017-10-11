IvanovIvan » 29 окт 2020, 03:12

Patrick писал(а): Мне вот нужно взять новые фитинги для труб, походил по городу, но ничего не нашел, даже под заказ нигде ничего нет. Кто может подсказать качественные фитинги и место где можно их взять ?

Видимо плохо искал, в большинстве нормальных магазинах сантехники фитинги для труб можно спокойно найти, ну или по крайне мере под заказ.

Как вариант, можешь посмотреть ассортимент фитингов для металлопластиковых труб https://santehkomplekt.ua/truby-plastik ... tik/fiting если тебе нужно для пластика.

Выбор там довольно таки большой и цены вполне себе адекватные, не скажу, что дешево, но и дорогими тоже не назову, золотая середина, как и должно быть.