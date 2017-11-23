Подскажите пожалуйста
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Подскажите пожалуйста
Доброго времени суток. А что если разослать смс с помощью этого сервиса https://sms-prosto.ru/ Как думаете? Просто слышал, что смс-рассылка эффект дает хороший.
- tobys
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 11:31
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Re: Подскажите пожалуйста
Конечно дает. А вообще нужно все методы рекламы использовать, а не только один вид.
- Brigida
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 19:01
- Откуда: Москва
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Re: Подскажите пожалуйста
Хорошо, а что тогда скажете по поводу рекламы для информационного портала trubamaster.ru, который не осуществляет никаких продаж? Просто не знаю, что лучше гугла и яндекса можно придумать. Может в соц. сетях еще попытаться сделать рекламу?
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Подскажите пожалуйста
Зачем так, проще напрямую от оператора мобильной связи. Да и не только проще, но и дешевле даже. Вот у нас рассылка SMS по API https://kyivstar.ua/ru/business/open-api/transactional-sms эта услуга очень гибко работает и позволяет точно настраивать списки получателей и текст сообщений. Подумайте.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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