Смс рассылка
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Смс рассылка
Здравствуйте. Думаю вот разослать смс с помощью вот этого сервиса https://krasnodar.sms-prosto.ru/ Что скажите? На мой взгляд, это очень продвинутый и эффективный способ удерживать постоянных клиентов. А вы как считаете?
- Arni
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2017, 12:21
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Re: Смс рассылка
У нас в компании реализована смс рассылка для бизнеса https://kyivstar.ua/ru/business/products/bds business data solution от Киевстар - в рамках этого решения есть много возможностей по фильтрации получателей. Идет выборка по вашей базе клиентов, все гибко и тонко настраивается, что максимально удобно.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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