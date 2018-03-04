JardY » 05 мар 2018, 09:20

Конечно: и ассортимент по более, да и цены по ниже.

Я вам вообще рекомендую интернет магазин Сами с Усами, вот там как раз и можно приличное предложение по кормам найти. И вот по поводу вопроса о кормах для хомяков, тут вам дорога прямиком сюда https://samizoo.ru/dlya-gryzunov/korm/dlya-khorkov/ , оцените этот самый выбор.