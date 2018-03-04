Меня лично интересует вопрос покупки корма для хомяков, и именно интересует если можно корм для этих славных зверьков в интернет магазинах покупать?
Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах
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Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах
Нынче стали популярными покупки в интернете и через интернет.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах
Конечно: и ассортимент по более, да и цены по ниже.
Я вам вообще рекомендую интернет магазин Сами с Усами, вот там как раз и можно приличное предложение по кормам найти. И вот по поводу вопроса о кормах для хомяков, тут вам дорога прямиком сюда https://samizoo.ru/dlya-gryzunov/korm/dlya-khorkov/, оцените этот самый выбор.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Стоит ли покупать корма для животных в интернет магазинах
А вы можете объяснить разницу, в каком именно магазине я куплю любимый корм https://petko.com.ua/happy-cat/c1255/ своей собаки? Мне кажется ей всё равно, а мне лишь бы найти подешевле, всё равно они его все на одном заводе покупают.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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