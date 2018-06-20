Получение румынского гражданства
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Получение румынского гражданства
Вас интересует румынское гражданство? https://emigrare.md - получение румынского гражданства без проблем!
- webmaster2103
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 июн 2018, 08:31
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Re: Получение румынского гражданства
это непросто очень! но что поделать..
- momik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 июл 2018, 21:25
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Re: Получение румынского гражданства
Ну почему сразу не просто? Если дело доверить специалистам, то в этом нет ничего сложного. Я сейчас делаю документы на гражданство ЕС с помощью миграционной компании Zeusdoc https://www.facebook.com/groups/zeusdoc.otzyvy/ здесь Вы можете посмотреть отзывы и других людей которые убедят Вас в том, что это вполне реально.
- АртемKolls
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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