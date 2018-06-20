Получение румынского гражданства

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Получение румынского гражданства

Новое сообщение webmaster2103 » 20 июн 2018, 08:32

Вас интересует румынское гражданство? https://emigrare.md - получение румынского гражданства без проблем!


webmaster2103
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 июн 2018, 08:31
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Re: Получение румынского гражданства

Новое сообщение momik » 01 июл 2018, 21:26

это непросто очень! но что поделать..
momik
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июл 2018, 21:25
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Re: Получение румынского гражданства

Новое сообщение АртемKolls » 13 апр 2021, 15:18

Ну почему сразу не просто? Если дело доверить специалистам, то в этом нет ничего сложного. Я сейчас делаю документы на гражданство ЕС с помощью миграционной компании Zeusdoc https://www.facebook.com/groups/zeusdoc.otzyvy/ здесь Вы можете посмотреть отзывы и других людей которые убедят Вас в том, что это вполне реально.
АртемKolls
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 15:02
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