В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
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В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
Да, главное это в правильном месте заказать услугу по переходу.
К примеру, обратится рекомендую вам вот сюда http://spartan.by/bitrix-to-wordpress/, они вроде как одни из лучших делают свое дело.
Факт что цены у них на уровне вполне допустимых, но заказ услуг у них оправдан с разных точек зрения.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
Отличный вариант, я всем рекомендую его испытать
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
Еще бы, я же знаю что говорю, я не раз имел дело с агентствами интернет рекламы, такими скажем как вот это https://www.moonagency.ru заказывал у них и создание сайтов и контекстную рекламу и ни разу не был разочарован, делают рекламу как надо, причем процесс сей у них четко отлажен, аудит, и разработка стратегии между прочим у них обязательно проводится под конкретного.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?
Да, это реально, но почему именно Вордпресс? И зачем нужен перенос, если можно просто сразу сделать удобный сайт? Так, сейчас разработка сайтов https://whale.by/services/razrabotka-sajtov вообще недорогая, так что Вы можете получить действительно готовый и качественный продукт без всяких переносов и прописания плагинов.
- Рибон
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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