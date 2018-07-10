Симбиоза » 10 июл 2018, 09:20

Да, главное это в правильном месте заказать услугу по переходу.

К примеру, обратится рекомендую вам вот сюда http://spartan.by/bitrix-to-wordpress/ , они вроде как одни из лучших делают свое дело.

Факт что цены у них на уровне вполне допустимых, но заказ услуг у них оправдан с разных точек зрения.