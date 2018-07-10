В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

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В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

Новое сообщение Кристина » 10 июл 2018, 01:55

В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?


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Кристина
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

Новое сообщение Симбиоза » 10 июл 2018, 09:20

Да, главное это в правильном месте заказать услугу по переходу.

К примеру, обратится рекомендую вам вот сюда http://spartan.by/bitrix-to-wordpress/, они вроде как одни из лучших делают свое дело.

Факт что цены у них на уровне вполне допустимых, но заказ услуг у них оправдан с разных точек зрения.

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Симбиоза
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

Новое сообщение ymka » 05 янв 2019, 21:28

Отличный вариант, я всем рекомендую его испытать
ymka
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

Новое сообщение Вармолей » 05 янв 2019, 21:29

Еще бы, я же знаю что говорю, я не раз имел дело с агентствами интернет рекламы, такими скажем как вот это https://www.moonagency.ru заказывал у них и создание сайтов и контекстную рекламу и ни разу не был разочарован, делают рекламу как надо, причем процесс сей у них четко отлажен, аудит, и разработка стратегии между прочим у них обязательно проводится под конкретного.
Вармолей
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Re: В Москве реально перенести сайт с Bitrix на WordPress?

Новое сообщение Рибон » 12 янв 2023, 16:36

Да, это реально, но почему именно Вордпресс? И зачем нужен перенос, если можно просто сразу сделать удобный сайт? Так, сейчас разработка сайтов https://whale.by/services/razrabotka-sajtov вообще недорогая, так что Вы можете получить действительно готовый и качественный продукт без всяких переносов и прописания плагинов.
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