Джульета » 13 авг 2018, 14:09

Пробовала разные моды этой игры, и могу сказать точно что мне лично аналога этой игры не удалось найти, лучшего аналога имею ввиду.

Собственно кое что более интересное могу посоветовать попробовать. А именно советую вам здесь https://apkgamezone.com/ru/subway-surfe ... t-apk.html скачать сабвей серф с модом бесплатных покупок. Явно говоря такая игра придется вам по душе...оцените её...взгляните на старую добрую игру по новому.