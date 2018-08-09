Лучший аналог для игры Subway Surfers

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Лучший аналог для игры Subway Surfers

Новое сообщение Харизма » 09 авг 2018, 17:46

Есть такая отличная игра как Subway Surfers.

Чего то уже надоело в нее играть, вот интересуюсь аналогами этой игры.

Какие из таких вы знаете?



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Re: Лучший аналог для игры Subway Surfers

Новое сообщение Джульета » 13 авг 2018, 14:09

Пробовала разные моды этой игры, и могу сказать точно что мне лично аналога этой игры не удалось найти, лучшего аналога имею ввиду.

Собственно кое что более интересное могу посоветовать попробовать. А именно советую вам здесь https://apkgamezone.com/ru/subway-surfe ... t-apk.html скачать сабвей серф с модом бесплатных покупок. Явно говоря такая игра придется вам по душе...оцените её...взгляните на старую добрую игру по новому.

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Re: Лучший аналог для игры Subway Surfers

Новое сообщение ymka » 04 дек 2018, 22:33

А мне больше нравятся зажигательный онлайн игры
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Re: Лучший аналог для игры Subway Surfers

Новое сообщение Вармолей » 04 дек 2018, 22:34

Из всех онлайн игр мне больше всего нравятся азартные игрушки. Я играю в казино http://roxcasino-skachat.ru там очень много игр и отличная служба поддержки,кстати там частенько выигрываю,меня оно устраивает,так что заходите и выигрывайте.
Вармолей
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Re: Лучший аналог для игры Subway Surfers

Новое сообщение dundich » 21 июн 2021, 08:10

Тоже азартные онлайн игры нравятся.
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