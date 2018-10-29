Услуги по ведению рекламной компании

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Услуги по ведению рекламной компании

Новое сообщение Катериночка » 29 окт 2018, 09:18

Нужна услуга по ведению рекламной компании.

Ситуация сложная, нужен грамотный подход к этому делу.

Кто может посоветовать куда обратится, каким предложением воспользоваться?



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Re: Услуги по ведению рекламной компании

Новое сообщение Сабрина » 29 окт 2018, 10:26

Почитайте в интернете отзывы, решайте где выгодно такие услуги для заказа.

Вот на сайте Irecomend многие советую именно в фирме Digital Guru заказывать услуги, оцените таковые предложения, решайте если их предложение для вас подходящее.

По этой http://dgagency.ru/services/performance/context/ ссылки можно ознакомится с предложением, оно явно достойно внимания.

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Re: Услуги по ведению рекламной компании

Новое сообщение Вармолей » 05 дек 2018, 22:51

Отличный вариант, мне нравится
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Re: Услуги по ведению рекламной компании

Новое сообщение ymka » 05 дек 2018, 22:52

Доброго времени суток, я вам рекомендую арендовать Пресс волл вот в этой рекламно-производственной компании Лайм http://reklama-lime.ru/ у них качественная печать и собственное производство. С помощью него можно провести отличную рекламную компанию.
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Re: Услуги по ведению рекламной компании

Новое сообщение Valeriy12 » 02 фев 2020, 16:23

Многое будет зависеть от направленности вашего бизнеса, лично я для свего сайта в интернете создание названия, стоимость у них https://kaplunoff.com/services/nejmy-i-slogany относительно низкая, но качеством их работы я полностью доволен
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