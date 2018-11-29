Клубная музыка
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Клубная музыка
Привет. Хочу послушать клубняк) Есть нормальные сайты?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Клубная музыка
kerch писал(а):Привет. Хочу послушать клубняк) Есть нормальные сайты?
Привет. Есть) Я сейчас слушаю песню Audien - Message на сайте https://bitmp3.net/clubmusic/11465-audien-message.html .Там все бесплатно и есть множество песен разных исполнителей и жанров. Никакой рекламы и смс, в поиске ввел нужного исполнителя и слушай!
- Milanka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Клубная музыка
Привет, сейчас все в интернете есть
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Клубная музыка
Скачайте в сети свои любы мелодии и запишите на диск, так ваша любимая музыка будет всегда с вами. Стоимость за тиражирование CD указана за 1 (один) диск и включает в себя стоимость носителя, изготовление матрицы, печать на диске, лакировку, штамповку информации (запись) на специальном оборудовании. Рекомендую вам обратится вот сюда https://cdbrand.ru/ у них можете узнать стоимость.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Клубная музыка
На этом сайте можете послушать транс https://mp3uk.net Заодно будете в курсе всех самых крутых новинок
- otello34
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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