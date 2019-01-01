Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
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Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Как проверить на честность продавца алиэкспрес? Месяцев 4 назад заказал стул с этого магазина, и до сих про не слуху не духу. Че делать?
- Даниил
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:29
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Ну, не знаю, следующий раз установи "алитулс", что ли. Сам я в инете ничего не покупаю.
- old
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Установи приложение что сказали выше, оно отлично робит. Но AliExpress не единственный интернет-маркет, есть например:https://sellercheck.ru/c/202001479 глянь.
- Karl
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
Ага я так тоже делал
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?
А я не понимаю людей, зачем заказывать на Али когда все тоже самое можно купит у нас на любой доске объявлений ищите товар, я это делаю тут https://www.bixti.ru приезжаете к продавцу, щупаете его, смотрите, качество товара оцениваете и только потом оплачиваете и забираете, а на Али тебе присылают что-то не то и потом ты месяцами ведешь с ними переписку чтобы вернуть и получить обратно деньги. Все у нас купить можно, вот так взял холодильник почти новый, запчасти для автомобиля и мебель даже
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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