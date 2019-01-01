Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

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Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение Даниил » 01 янв 2019, 14:38

Как проверить на честность продавца алиэкспрес? Месяцев 4 назад заказал стул с этого магазина, и до сих про не слуху не духу. Че делать?


Даниил
 
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение old » 01 янв 2019, 14:43

Ну, не знаю, следующий раз установи "алитулс", что ли. Сам я в инете ничего не покупаю.
old
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение Karl » 01 янв 2019, 14:48

Установи приложение что сказали выше, оно отлично робит. Но AliExpress не единственный интернет-маркет, есть например:https://sellercheck.ru/c/202001479 глянь.
Karl
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 14:33
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение LVS » 21 сен 2019, 21:11

Ага я так тоже делал
LVS
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Re: Как проверить на честность продавца алиэкспрес?

Новое сообщение Prokl » 21 сен 2019, 21:20

А я не понимаю людей, зачем заказывать на Али когда все тоже самое можно купит у нас на любой доске объявлений ищите товар, я это делаю тут https://www.bixti.ru приезжаете к продавцу, щупаете его, смотрите, качество товара оцениваете и только потом оплачиваете и забираете, а на Али тебе присылают что-то не то и потом ты месяцами ведешь с ними переписку чтобы вернуть и получить обратно деньги. Все у нас купить можно, вот так взял холодильник почти новый, запчасти для автомобиля и мебель даже
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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