Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
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Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Ставьте цену ниже чем у других продавцов, и будут вам покупатели )
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Что бы привлечь покупателей, нужно заинтересовать их.. Сделайте акции, скидки, и тогда увеличатся ваши продажи. Так же можно раскрутить свою группу в одноклассниках, мы лично так делали, и результат получился положительные. Заказывали продвижение группы у https://7go.su
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Как по мне так это пустая трата времени будет для вас. Честно говоря не вижу смысла таким заниматься
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Для начала вам нужно серьезно продвинуть свою страничку в социальных сетях , тогда и толк будет от вашего бизнеса, если конечно цены не будут космическими. Здесь https://ru.mrpopular.net/ можете заказать продвижение своей странички
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Решил открыть свой интернет-магазин, поэтому как никогда актуальна. Буду благодарен за советы и рекомендации)
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.
Чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей, одних соц.сетей не достаточно. Я бы рекомендовал создать собственный сайт для этого. Тем более в наше время это можно сделать самостоятельно не имея знаний в программировании. Ведь сейчас проще простого создать сайт c weblium. Ну и Вы должны понимать, что на этапе создания сайта, работа не ограничивается. Нужно еще много сил и времени потратить на рекламу и на продвижение Вашего сайта. Но зато потом сайт будет работать на Вас и приносить прибыль.
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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