Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
- LionStorm
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Давайте людям интересную информацию, тогда и будет расширяться зрительская аудитория.
- Альберт Вороненко
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Я тоже когда начинал вести свой блог, то сталкивался с такой проблемой.. Самостоятельно никак не получилась привлечь людей, поэтому обратился к специалистам по раскрутке ютуб. Уже через неделю у меня зрителей стало на 50000 тысяч больше, и это только неделя... Можете обратиться к профессионалам https://7go.su
- Diduo
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Ну так дайте просто рекламу вашему ютуб каналу и все. Просто ведь
- Senindmitriy
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Через рекламу от компании seo-master попробуйте. Там раскручивают достаточно быстро и реклама хорошая будет
- Vasilevich
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Вам явно нужна качественная реклама вашему ютуб каналу. Сам вот так продвигался не так давно с помощью сервиса: https://zel.biz/ через который я смог неплохо поднять свою аудиторию. Тонкие настройки доступны на сайте, все удобно, интерфейс приятный, служба поддержки отвечает быстро.
- Константин Васильевич
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
полноценный ответ ты тут не получишь - сложный, комплексный вопрос
- Alexy
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 21:09
-
Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
я с этим вопросом обращался в веб студию. помогли. но и по деньгам получилось довольно дорого
- sladkoyezhka
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 май 2020, 18:02
-
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6