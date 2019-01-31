Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

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Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:09

Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.


LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:13

Давайте людям интересную информацию, тогда и будет расширяться зрительская аудитория.
Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 02:42

Я тоже когда начинал вести свой блог, то сталкивался с такой проблемой.. Самостоятельно никак не получилась привлечь людей, поэтому обратился к специалистам по раскрутке ютуб. Уже через неделю у меня зрителей стало на 50000 тысяч больше, и это только неделя... Можете обратиться к профессионалам https://7go.su
Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Senindmitriy » 23 окт 2019, 18:51

Ну так дайте просто рекламу вашему ютуб каналу и все. Просто ведь
Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Vasilevich » 23 окт 2019, 22:30

Через рекламу от компании seo-master попробуйте. Там раскручивают достаточно быстро и реклама хорошая будет
Vasilevich
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Константин Васильевич » 24 окт 2019, 02:51

Вам явно нужна качественная реклама вашему ютуб каналу. Сам вот так продвигался не так давно с помощью сервиса: https://zel.biz/ через который я смог неплохо поднять свою аудиторию. Тонкие настройки доступны на сайте, все удобно, интерфейс приятный, служба поддержки отвечает быстро.
Константин Васильевич
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Alexy » 22 ноя 2019, 16:56

полноценный ответ ты тут не получишь - сложный, комплексный вопрос
Alexy
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2019, 21:09
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение sladkoyezhka » 10 май 2020, 18:05

я с этим вопросом обращался в веб студию. помогли. но и по деньгам получилось довольно дорого
sladkoyezhka
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 май 2020, 18:02
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