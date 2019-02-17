Выделенный сервер

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Re: Выделенный сервер

Новое сообщение Lechuy » 17 фев 2019, 06:35

Чтобы найти идеально подходящий под мои задачи сервер https://hostpro.ua/servers.html я потратил не один час времени, чтобы понять, что и где нужно взять. При этом мало кто пишет о критериях выбора — в основном причины почему следует выбрать именно этого поставщика услуг.


Lechuy
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Re: Выделенный сервер

Новое сообщение AlimovaVera » 30 сен 2020, 05:35

Перед тем, как выбирать такое решение, советую познакомиться с тем, что такое майкрософт азуре https://hub.kyivstar.ua/ru/news/znakomimsya-s-microsoft-azure-stack-chto-eto-takoe-zachem-i-dlya-kogo/ виртуальный сервер, который может очень гибко использоваться в различных целях, к том числе и для хостинга. Посмотрите, он довольно доступен по цене, может вам подойдет.
AlimovaVera
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