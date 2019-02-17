Выделенный сервер
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Re: Выделенный сервер
Чтобы найти идеально подходящий под мои задачи сервер https://hostpro.ua/servers.html я потратил не один час времени, чтобы понять, что и где нужно взять. При этом мало кто пишет о критериях выбора — в основном причины почему следует выбрать именно этого поставщика услуг.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Выделенный сервер
Перед тем, как выбирать такое решение, советую познакомиться с тем, что такое майкрософт азуре https://hub.kyivstar.ua/ru/news/znakomimsya-s-microsoft-azure-stack-chto-eto-takoe-zachem-i-dlya-kogo/ виртуальный сервер, который может очень гибко использоваться в различных целях, к том числе и для хостинга. Посмотрите, он довольно доступен по цене, может вам подойдет.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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