Может копирайтинг или еще какая то работа? Что вообще еще есть помимо написания текстов?
У меня хорошая усидчивость и я всегда пунктуальная, могу выполнять любую работу. Хотела бы прочитать как можно заработать через Интернет.
Модераторы: more, bot, translate
Может копирайтинг или еще какая то работа? Что вообще еще есть помимо написания текстов?
У меня хорошая усидчивость и я всегда пунктуальная, могу выполнять любую работу. Хотела бы прочитать как можно заработать через Интернет.
Вообще работы в Интернете много, главное быть профессионалом своего дела. Думаю можете начать с копирайтинга, а там дальше продолжать!
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