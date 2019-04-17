красивый номер телефона

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

красивый номер телефона

Новое сообщение Карабас » 17 апр 2019, 22:50

Хочу купить красивый номер телефона, кто занимается продажами?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: красивый номер телефона

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 апр 2019, 12:34

Я думаю можно посмотреть не плохие варианты в интернете, куча интернет магазинов там.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: красивый номер телефона

Новое сообщение Dima » 18 апр 2019, 16:01

Для того чтобы купить красивый номер телефона, я вам вот рекомендую обратится сюда katatelecom.com у них есть огромный выбор разных красивых номеров, я сам вот хочу у них купить красивый номер
Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу

Re: красивый номер телефона

Новое сообщение AlimovaVera » 30 сен 2020, 23:10

У меня такой - две одинаковые, а затем три одинаковые цифры. Легко запоминается и смотрится красиво. По работу много приходится звонить и люди интуитивно понимают, что номер не простой, поэтому изначально понимают его принадлежность. Посмотрите, кому интересно, есть на сайте Киевстар онлайн выбор номера https://shop.kyivstar.ua/pick-number, там все легко и удобно.
AlimovaVera
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group