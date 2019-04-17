красивый номер телефона
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красивый номер телефона
Хочу купить красивый номер телефона, кто занимается продажами?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: красивый номер телефона
Я думаю можно посмотреть не плохие варианты в интернете, куча интернет магазинов там.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: красивый номер телефона
Для того чтобы купить красивый номер телефона, я вам вот рекомендую обратится сюда katatelecom.com у них есть огромный выбор разных красивых номеров, я сам вот хочу у них купить красивый номер
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: красивый номер телефона
У меня такой - две одинаковые, а затем три одинаковые цифры. Легко запоминается и смотрится красиво. По работу много приходится звонить и люди интуитивно понимают, что номер не простой, поэтому изначально понимают его принадлежность. Посмотрите, кому интересно, есть на сайте Киевстар онлайн выбор номера https://shop.kyivstar.ua/pick-number, там все легко и удобно.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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