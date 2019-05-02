Сайт с музыкой в хорошем качестве.
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Сайт с музыкой в хорошем качестве.
Вообще слушаю я музыку различных направлений но последнее время все труднее стало качать и слушать музыку в хорошем качестве так что я хочу у вас узнать,где я могу качать музыку в хорошем качестве ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.
Обычно я качаю ее с различных сайтов а не с одного определенного потому что реально не везде есть музыка в хорошем качестве,лучше и вы так делайте.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.
Тоже разную слушать люблю
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.
Музыка в хорошем качестве мп3 вам подходит если тогда сайт ловите https://sorokam.ru/ сам слушаю там и качаю, новинок много постоянно, рекламы практически нет, сравниваю с другими сайтами так вообще сказака
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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