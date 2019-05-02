Сайт с музыкой в хорошем качестве.

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Сайт с музыкой в хорошем качестве.

Новое сообщение Liberator » 02 май 2019, 03:33

Вообще слушаю я музыку различных направлений но последнее время все труднее стало качать и слушать музыку в хорошем качестве так что я хочу у вас узнать,где я могу качать музыку в хорошем качестве ?


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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.

Новое сообщение Alyabyev » 02 май 2019, 11:39

Обычно я качаю ее с различных сайтов а не с одного определенного потому что реально не везде есть музыка в хорошем качестве,лучше и вы так делайте.
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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.

Новое сообщение glebushka » 26 сен 2019, 15:13

Тоже разную слушать люблю
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Re: Сайт с музыкой в хорошем качестве.

Новое сообщение Prokl » 26 сен 2019, 15:26

Музыка в хорошем качестве мп3 вам подходит если тогда сайт ловите https://sorokam.ru/ сам слушаю там и качаю, новинок много постоянно, рекламы практически нет, сравниваю с другими сайтами так вообще сказака
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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