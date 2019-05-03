Покупка криптовалюты
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Покупка криптовалюты
Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты
Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Покупка криптовалюты
Купить то ее и правда сейчас не проблема но вот проблема только лишь в том чтобы ее купить по нормальной цене,лично я себе покупал криптовалюту на этом сайте https://westchange.top вот на нем вы можете приобрести по очень хорошей цене а также и все происходит быстро и без обмана.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Покупка криптовалюты
Наивный, на криптовалюте вы не заработаете уже поезд ту-ту ушел, надо было шевелиться год назад, тогда крипта была популярна, сейчас лучше заработки на казино https://zerkolo1.com я тут играю, это зеркало известного игорного заведения, выигрываю регулярно, за прошлый месяц в сумме 58 тысяч выиграл
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Покупка криптовалюты
Я тоже с удовольствием поиграю в казино!
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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