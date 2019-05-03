Покупка криптовалюты

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Покупка криптовалюты

Новое сообщение Laurent » 03 май 2019, 03:03

Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?


Laurent
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Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Liberator » 03 май 2019, 05:03

Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Alyabyev » 03 май 2019, 07:10

Купить то ее и правда сейчас не проблема но вот проблема только лишь в том чтобы ее купить по нормальной цене,лично я себе покупал криптовалюту на этом сайте https://westchange.top вот на нем вы можете приобрести по очень хорошей цене а также и все происходит быстро и без обмана.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 23:19

Наивный, на криптовалюте вы не заработаете уже поезд ту-ту ушел, надо было шевелиться год назад, тогда крипта была популярна, сейчас лучше заработки на казино https://zerkolo1.com я тут играю, это зеркало известного игорного заведения, выигрываю регулярно, за прошлый месяц в сумме 58 тысяч выиграл
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Solonin » 04 июн 2020, 19:43

Я тоже с удовольствием поиграю в казино!
Solonin
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Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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