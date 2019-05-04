Где вы смотрите фильмы в интернете

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Харман » 04 май 2019, 10:26

Где вы смотрите фильмы в интернете? На каком сайте? А то я нормальный найти не могу везде платные


Харман
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
Вернуться к началу

Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение ВиллиВОнка » 04 май 2019, 12:52

Ну вообще сейчас все бесплатные сайты начинают банить
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Dima » 04 май 2019, 22:20

Я вот уже несколько лет в интернете ничего не смотрю так как постоянно хожу в кинотеатр, мне вот нравится его посещать так как там очень большой экран и звук хороший. А если хочу что то посмотреть в интернете то смотрю тут http://kino-projekt.com
Dima
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу

Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение kozlovvalera » 21 сен 2019, 20:18

Вообще в инете достаточно много сайтов
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
Вернуться к началу

Re: Где вы смотрите фильмы в интернете

Новое сообщение Станислав Саргаев » 21 сен 2019, 20:20

Лично мы с женой смотрим фильмы на разных порталах, но вот один очень сильно нам приглянулся из-за того, что там можно смотреть онлайн в хорошем качестве и скачать с торрент что очень удобно. Вот ссылка: https://tartugi.com можете заходить на сайт и выбирать фильм, который вам нравится. Плеер самый удобный из всех я считаю!
Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Интернет, сайты, реклама

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Станислав Саргаев и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group