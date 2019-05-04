Мониторинг транспорта
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Мониторинг транспорта
Всем привет и хорошего настроения. Подскажите форумчане, реально вообще, каким-нибудь образом проследить за гружённой фурой, если да, то как это сделать.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мониторинг транспорта
Может через спутник как-то можно, хотя я точно в этом не уверен и не знаю каким образом это сделать.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Мониторинг транспорта
Чтобы проследить за любым транспортом, необходима особая спутниковая система слежения, вы её к слову вот тут заказать сможете http://www.trackgps.ru Эта компания без помощи других производит трекеры и разрабатывает ГЛОНАСС и GPS мониторинг для легковых, грузовых транспортных средств и спецтехники.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мониторинг транспорта
Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Мониторинг транспорта
С Zig-Zag можно мониторить ситуацию со своим транспортом на экране мобильного устройства или какого-то другого гаджета https://zig-zag.org почитайте об этом комплексе чтобы иметь представление о его работе если есть вопросы
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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