Мониторинг транспорта

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Мониторинг транспорта

Новое сообщение ymka » 04 май 2019, 23:39

Всем привет и хорошего настроения. Подскажите форумчане, реально вообще, каким-нибудь образом проследить за гружённой фурой, если да, то как это сделать.


ymka
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение Вармолей » 04 май 2019, 23:40

Может через спутник как-то можно, хотя я точно в этом не уверен и не знаю каким образом это сделать.
Вармолей
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение vivary » 04 май 2019, 23:42

Чтобы проследить за любым транспортом, необходима особая спутниковая система слежения, вы её к слову вот тут заказать сможете http://www.trackgps.ru Эта компания без помощи других производит трекеры и разрабатывает ГЛОНАСС и GPS мониторинг для легковых, грузовых транспортных средств и спецтехники.
vivary
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение glebushka » 29 июл 2019, 13:38

Мониторить транспорт нужно сливают бензин ездят непонятно куда
glebushka
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Re: Мониторинг транспорта

Новое сообщение burbon » 29 июл 2019, 13:41

С Zig-Zag можно мониторить ситуацию со своим транспортом на экране мобильного устройства или какого-то другого гаджета https://zig-zag.org почитайте об этом комплексе чтобы иметь представление о его работе если есть вопросы
burbon
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