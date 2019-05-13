VPS
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VPS
Вопрос так сказать к профессионалам. Подскажите где лучше заказать недорогие VPS сервера для работы. В приоритете Центральная Европа скорость и стабильность. Интернет пестрит подобными статьями и сайтами, но хотелось бы услышать мнение тех кто уже не первый день пользуется арендой таких серверов. Буду рад любому вашему совету.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: VPS
Это нужно мониторить сервисы и читать отзывы, так вам вряд ли кто то подскажет, у всех мнения разные. Лично я пользуюсь такими серверами уже на протяжении длительного времени и честно сказать доволен, если хотите могу вам посоветовать один проверенный сервис в ЛС. Если вы еще в поиске напишите я с радостью поделюсь с вами информацией, но там не дешево сразу пишу.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: VPS
Сперва необходимо обусловиться, будете ли вы брать собственный сервер либо взять в аренду его у хостинговой компании. Я беру в аренду высококачественные сервера для работы на европейских веб-сайтах здесь https://regvps.ru можно запускать хоть какое ПО без ограничений, высочайшая продуктивность, полный контроль при настройке.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: VPS
Тебе надо глянуть и тут еще https://wmrs.ru/vds с ценами у них сервера, вы можете выбрать себе если есть такое желание, я там брал и домен регистрировал у них тоже с продлением
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: VPS
Как альтернатива подобного виду хостинга, советую рассмотреть вариант виртуальное облако https://kyivstar.ua/ru/business/products/ms-azure технология azure от microsoft достаточно выгодная и стабильная в плане работы. На данный момент в нашей компании именно такой вариант и применяется - не было сбоев, все надежно функционирует.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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