Склад
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Склад
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Склад
LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?
Мне кажется это должно быть сухое помещение в котором есть достаточная охрана и видеонаблюдение
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Склад
LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?
Тут правильно сказали что можно варианты подобрать, предложения по аренде офисных площадей как бы в достатке так что вы выбирать должны, я же могу со своей стороны подсказать сервис где больше всего таких предложений по складам https://skladmaps.ru там наа фирма искала склады и нашли их довольно-таки быстро
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Склад
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Склад
LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?
Нужно чтобы там были обязательно стеллажи и возможность аккуратно складировать технику, это ведь хрупкий товар, стеллажи купить складские и другое складское оборудование можно на http://promberg.ru эта фирма решает вопросы связанные с обеспечением складов оборудованием и техникой
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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