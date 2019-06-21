Prokl » 23 июн 2019, 16:45

LVS писал(а): Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?

Тут правильно сказали что можно варианты подобрать, предложения по аренде офисных площадей как бы в достатке так что вы выбирать должны, я же могу со своей стороны подсказать сервис где больше всего таких предложений по складам https://skladmaps.ru там наа фирма искала склады и нашли их довольно-таки быстро