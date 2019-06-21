Склад

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Склад

Новое сообщение LVS » 21 июн 2019, 19:54

Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?


LVS
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Сообщения: 86
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Re: Склад

Новое сообщение burbon » 23 июн 2019, 12:22

LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?

Мне кажется это должно быть сухое помещение в котором есть достаточная охрана и видеонаблюдение

burbon
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Сообщения: 86
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Re: Склад

Новое сообщение Prokl » 23 июн 2019, 16:45

LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?

Тут правильно сказали что можно варианты подобрать, предложения по аренде офисных площадей как бы в достатке так что вы выбирать должны, я же могу со своей стороны подсказать сервис где больше всего таких предложений по складам https://skladmaps.ru там наа фирма искала склады и нашли их довольно-таки быстро

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Склад

Новое сообщение Smidt » 27 июл 2019, 13:59

Разницы наверное никакой
Smidt
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Re: Склад

Новое сообщение glebushka » 27 июл 2019, 15:25

LVS писал(а):Какое помещение подойдет под склад оргтехники, отапливаемое не отпапливаемое под обучной охраной или усиленной?

Нужно чтобы там были обязательно стеллажи и возможность аккуратно складировать технику, это ведь хрупкий товар, стеллажи купить складские и другое складское оборудование можно на http://promberg.ru эта фирма решает вопросы связанные с обеспечением складов оборудованием и техникой

glebushka
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