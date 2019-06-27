Информация про криптовалюту?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Информация про криптовалюту?
Сейчас многие во многих местах в интернете говорят что криптовалюта уже не то что было изначально а я вот думал заняться как раз ею, скажите где я могу узнавать самую точную информацию?
- Vimpelcom
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
-
Re: Информация про криптовалюту?
Я не сильно доверяю информации про крипту, размещаемой на форумах, или блогах, т.к. я уже часто сталкивался с не доставерной информацией.. Поэтому читаю, всё сейчас на специализированном под крипту ресурсе: http://cryptomoneytop.com вот и тебе рекомендую!
-
Crown
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
-
Re: Информация про криптовалюту?
Кто на ней зарабатывает тот никогда не скажет мол то фигня
- LVS
- Фанат
-
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Информация про криптовалюту?
Ага все там зарабатывают но что-то знаю единицы только кто на крипте поднялся, самый реальный способ заработать в сети это казино как ни странно, там все деньги сосредоточены, скачивай рокс https://roxcasino-skachat.ru/ и игра, там можно иметь до 5000 кило в день
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Информация про криптовалюту?
А мне нравится играть онлайн в новом онлайн казино Покемон. Здесь большой выбор игровых автоматов от топовых производителей мира. Есть возможность играть на реальные деньги или в демо-режиме на бесплатные монеты.
- JulietTool
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2020, 10:48
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 2