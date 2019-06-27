Информация про криптовалюту?

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Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Vimpelcom » 27 июн 2019, 11:34

Сейчас многие во многих местах в интернете говорят что криптовалюта уже не то что было изначально а я вот думал заняться как раз ею, скажите где я могу узнавать самую точную информацию?


Vimpelcom
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Crown » 28 июн 2019, 23:16

Я не сильно доверяю информации про крипту, размещаемой на форумах, или блогах, т.к. я уже часто сталкивался с не доставерной информацией.. Поэтому читаю, всё сейчас на специализированном под крипту ресурсе: http://cryptomoneytop.com вот и тебе рекомендую!
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Crown
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение LVS » 11 июл 2019, 15:58

Кто на ней зарабатывает тот никогда не скажет мол то фигня
LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Prokl » 11 июл 2019, 16:02

Ага все там зарабатывают но что-то знаю единицы только кто на крипте поднялся, самый реальный способ заработать в сети это казино как ни странно, там все деньги сосредоточены, скачивай рокс https://roxcasino-skachat.ru/ и игра, там можно иметь до 5000 кило в день
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение JulietTool » 06 май 2020, 10:58

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JulietTool
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2020, 10:48
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