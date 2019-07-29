Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

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Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение DREAD » 29 июл 2019, 19:06

Приучаю сына к компьютеру, и компьютерным играм, и хочу что бы он начал, именно с этого жанра считаю его безобидным.. есть у кого на примете сайт, где собран большой список таких игр и скачать что бы их можно было?


DREAD
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
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Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?

Новое сообщение GameMen » 29 июл 2019, 22:00

По моему, лучше вообще не приучать детей к играм, хоть и таким безобидным.. только если ему это нравится.. А если его просто не чем занять, то лучше спорт площадки ни чего нет!
GameMen
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
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