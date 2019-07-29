Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?
Приучаю сына к компьютеру, и компьютерным играм, и хочу что бы он начал, именно с этого жанра считаю его безобидным.. есть у кого на примете сайт, где собран большой список таких игр и скачать что бы их можно было?
- DREAD
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
-
Re: Где можно найти игры для ПК жанра "Аркада"?
По моему, лучше вообще не приучать детей к играм, хоть и таким безобидным.. только если ему это нравится.. А если его просто не чем занять, то лучше спорт площадки ни чего нет!
- GameMen
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: GameMen, Google Adsense [Bot] и гости: 5