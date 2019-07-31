собственный сайт

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собственный сайт

Новое сообщение ТониСтарк » 31 июл 2019, 10:44

Решили создать собственный сайт, сейчас нуждаемся в качественном хостинге для него.


ТониСтарк
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: собственный сайт

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 31 июл 2019, 18:00

Ваши посетители больше не взаимодействуют с вашим сервером напрямую, только через наш центр фильтрации трафика. Система перенаправляет легитимные запросы к вашему серверу совершенно прозрачным способом.
ЛюдмилаМарк
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: собственный сайт

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 01 авг 2019, 12:03

Здравствуйте, уже давно подключена к https://www.ipserver.su и его работой вполне довольна .Если когда и возникают вопросы, то техподдержка очень оперативно реагирует и решает проблему. Если Вы искали хороший, не дорогой хостинг, то считайте, что нашли.Будет время посмотрите.
olya.bazhenova.77@list.ru
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: собственный сайт

Новое сообщение Xendrabi » 02 авг 2019, 12:37

Сейчас полно нормальных площадок
Аватара пользователя
Xendrabi
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
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Re: сенсорный терминал

Новое сообщение Tatuuaniyamewa » 30 авг 2020, 18:52

Для регистрации пользователей или посетителей выставки мы брали в аренду сенсорный терминал - он был точно такой же как на выставке в Москве (достижений народного хозяйства). Современный ультра модный дизайн. Ребятки привезли, настроили и работал как часы!
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Tatuuaniyamewa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2020, 18:37
Откуда: Михайловск
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