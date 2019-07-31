собственный сайт
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собственный сайт
Решили создать собственный сайт, сейчас нуждаемся в качественном хостинге для него.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: собственный сайт
Ваши посетители больше не взаимодействуют с вашим сервером напрямую, только через наш центр фильтрации трафика. Система перенаправляет легитимные запросы к вашему серверу совершенно прозрачным способом.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: собственный сайт
Здравствуйте, уже давно подключена к https://www.ipserver.su и его работой вполне довольна .Если когда и возникают вопросы, то техподдержка очень оперативно реагирует и решает проблему. Если Вы искали хороший, не дорогой хостинг, то считайте, что нашли.Будет время посмотрите.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: собственный сайт
Сейчас полно нормальных площадок
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: сенсорный терминал
Для регистрации пользователей или посетителей выставки мы брали в аренду сенсорный терминал - он был точно такой же как на выставке в Москве (достижений народного хозяйства). Современный ультра модный дизайн. Ребятки привезли, настроили и работал как часы!
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Tatuuaniyamewa
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2020, 18:37
- Откуда: Михайловск
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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