Покупка билетов через интернет

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Покупка билетов через интернет

Новое сообщение JardY » 31 июл 2019, 21:33

Смотрю что в интернете активно обсуждается тема бронирования билетов на самолет через интернет и приложения для брони.

Оценила поисковую выдачу, предложении просто огромная куча. Но какому предложению в принципе имеет смысл доверится, безопасно ли оплачивать с карты подобную бронь?



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Re: Покупка билетов через интернет

Новое сообщение Сабрина » 01 авг 2019, 12:00

У нас в Белоруссии, я знаю всего один сайт где можно купить билет на самолет практически в любом направлении.

В особенности скажу что рекомендую для этих целей сайт национального агентства по туризму республики Беларусь, пожалуй что конкретно у них предложение лучшее. Загляните на сайт https://touragency.by/, оцените представленное там предложение.

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Re: Покупка билетов через интернет

Новое сообщение Xendrabi » 02 авг 2019, 12:38

Можно брать напрямую на сайте авиакомпаний
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Re: Покупка билетов через интернет

Новое сообщение Egor Smolin » 20 фев 2023, 20:21

Де можна замовити квитки на автобусний рейс від Тячів до Щецина?
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Re: Покупка билетов через интернет

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 20 фев 2023, 20:35

Я так розумію вас цікавить надійний сайт - сервіс де можна купити квиток на автобус і за адекватною ціною? Тоді вам на SkyBooking, тут ви можете вибрати дату і час відправлення, а також місце призначення. Обирайте зручний вам варіант і оплачуйте квитки онлайн. Приємної подорожі!
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