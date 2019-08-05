Сорвем маски
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Сорвем маски
«Мужское и женское» - это объективная передача о человеческих взаимоотношениях. Каждый эфир вызывает интерес и бурные эмоции. Очень понравилась ведущая Юлия, она очень оптимистична, спокойная, умеет посочувствовать участникам передачи. Ведущий отлично справляется с ролью принципиального, остроумного и правдивого мужчины. Спасибо стараниям целой команды профессионалов, хоть мы видим только телеведущих и героев программы. https://muzhskoe-zhenskoe1.ru/novosti/muzhskoe-i-zhenskoe-vyipusk-ot-27-03-2019.htmlПрограмма «Мужское-женское» меня привлекла не только разнообразием и необычностью сюжетов, но и отношением ведущих к своему делу. Есть ли запись в интернете выпуска истории о дружной семье, подскажите где найти? Программа разнообразна, темы не повторяться, что поддерживает к ней интерес.
- ragnar
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 23:17
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