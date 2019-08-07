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Памятные моменты sevkav » 07 авг 2019, 21:54 «Сегодня вечером» - очень нравиться, много новых и интересных фактов о жизни звезд. Передача-ностальгия, в которой собираются известные люди: певцы, актеры вспоминают свои истории, показывают фотографии и неизвестные ранее видео. http://segodnya-vecherom.ru/segodnya-vecherom-vyipusk-ot-02-02-2019.html Интеллектуальные ведущие, звездные гости, новые факты позволят зрителям увидеть кумира совершенно иначе. Юлию Меньшову теперь можно увидеть в «Сегодня вечером», она отлично подходит к формату такой передачи. Люблю смотреть эту передачу за ее доброжелательную атмосферу, позитив, все так тепло и уютно, как дома. С помощью этой передачи узнаю много нового о своих любимых звездах, смеешься и плачешь вместе с ними. Эта вечерняя передача открывает прошлое знаменитых людей, их детство, молодость, фото и видео из домашних архивов. Жду каждый раз новый выпуск с нетерпением.



sevkav Сообщения: 1 Зарегистрирован: 07 авг 2019, 21:53 Личное сообщение Вернуться к началу

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