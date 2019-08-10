feropontova » 10 авг 2019, 19:44

Клиенты букмекерских контор часто интересуются достоинствами и недостатками онлайн беттинга. Преимущества ставок в интернете над оффлайн беттингом состоит в том, что игроку не нужно тратить время на дорогу к кассе и ждать очереди, чтобы предъявить оператору свои варианты игровых купонов.