За рамками трех аккордов

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За рамками трех аккордов

Новое сообщение trekor » 11 авг 2019, 20:47

Передача «Три аккорда» радует живым звуком и множеством хороших песен. Очень радуют некоторые исполнители, они просто украшение проекта. Мне кажется было бы более справедливым, если зрители тоже оценивали участников. https://tri-akkorda2.ru/novosti/tri-akkorda-vyipusk-ot-24-02-2019.htmlКак думаете Глебу Матвейчуку жюри занижают оценки? Если хотите услышать хорошие песни в исполнении любимых кумиров, то проект «Три аккорда» для вас. Судьи профессионалы, подмечают важные моменты. Передача самобытная и интересная, очень нравиться. Хочу посмотреть что-то похожее, не подскажете подобные передачи?


trekor
 
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Зарегистрирован: 11 авг 2019, 20:45
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