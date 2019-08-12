Накал эмоций

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Накал эмоций

Новое сообщение govorishka » 12 авг 2019, 00:21

Спасибо создателям передачи, качественное шоу! Настолько все происходящее в шоу правда? За время эфира удается рассмотреть выходы из тяжелой ситуации, обличить в нечестности некоторых людей и даже решить некоторые проблемы участников. https://pust-govorjat1.ru/novosti/pust-govoryat-vyipusk-ot-27-03-2019.htmlРедакция оперативно принимает проблему к рассмотрению, и сразу же в ближайшей передаче делает ее обсуждение, как например, в истории с девочкой отказывающейся кушать. Есть выпуски передачи воодушевляющие, такой материал прекрасно поднимает настроение после рабочего дня. Все выпуски передачи повод подумать привлекаем ли мы подобное и в свою жизнь. Эфиры с тяжелыми историями следует принимать, как и позитивные, ведь это жизнь и она не идеальна. Некоторые участники становятся примером для нас, например, обычные школьники которые поддерживают и помогают больной раком однокласснице.


govorishka
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 00:19
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