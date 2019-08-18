Суд идет
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Суд идет
«Суд присяжных» - точная версия настоящего судебного заседания. Здесь все как в настоящем суде: потерпевший, подозреваемый, свидетели, адвокаты и прокуроры, присяжные и судья. Все адвокаты нравятся, но особенно Маркорян, отлично справляется с ролью. https://sud-prisyazhnyh.ru/vse-vypuski/sud-prisyazhnyih-vyipusk-ot-05-04-2019.htmlА вы всегда солидарны с мнением присяжных? Телевизионный суд рассматривает различные дела, чаще убийства. Истории учат зрителей, как следует себя вести, чтобы жить спокойно и не попадать в подобные ситуации. «Суд присяжных» требует от зрителя осмысления и сосредоточенности на происходящем. Игра актеров достойная, не пожалеете!
- treteak
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 авг 2019, 15:29
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11