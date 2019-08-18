Любовь требует заботы
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Любовь требует заботы
Случайно попала на сайт с названием «Как вернуть любовь». Узнала очень много полезного. Задумавшись, о своих отношениях пришла к пониманию, что многое можно исправить. Я так сильно сосредотачивалась на незначительных мелочах и совсем не смотрела в корень проблемы. https://xn--90abbk4aljmtj4hew.xn--p1ai/sovety/kak-pomiritsya-s-muzhchinoy-ryibami-po-goroskopu-esli-on-ne-hochet-obshhatsya.htmlНо теперь у меня есть возможность избежать подобного в будущем. Было полезным узнать, какие последовательные действия стоит предпринимать. Не сомневаюсь в компетентности автора. А у вас случались ситуации, когда любимый человек вас бросал? Насколько близка вам подобная тема?
- woronka
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 авг 2019, 20:25
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