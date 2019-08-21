Приложение шахматы на телефон
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Приложение шахматы на телефон
Кто может посоветовать сайт где можно скачать приложение шахматы на андроид, хочу установить данную игру, буду очень признателен за помощь.
- Leonn
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Интернет, сайты, реклама
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15