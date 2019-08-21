Приложение шахматы на телефон

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Приложение шахматы на телефон

Новое сообщение Leonn » 21 авг 2019, 18:50

Кто может посоветовать сайт где можно скачать приложение шахматы на андроид, хочу установить данную игру, буду очень признателен за помощь.


Leonn
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Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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