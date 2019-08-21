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Истории из жизни murcik » 21 авг 2019, 22:30 От передачи просто в восторге, рекомендую! Темы передачи самые разнообразные, открывают зрителям удивительные истории. Очень удачно выбрана концепция передачи, некое столкновение мужского и женского взгляда. https://muzhskoeizhenskoe.ru/muzhskoe-i-zhenskoe-2019-poslednie-vyipuski/muzhskoe-zhenskoe-vyipusk-ot-04-04-2019.html Ведущие отлично передают суть программы, можно наблюдать отличие мужского взгляда, от женского. Гордон достаточно консервативный, придерживается своего мнения до конца. Юлия просто украшение этой передачи, очень по мудрому старается смягчить острые углы. Цель передачи - оказать помощь людям в решении их семейных проблем, найти компромисс. Кому хочется видеть больше воодушевляющих передач?



murcik Сообщения: 1 Зарегистрирован: 21 авг 2019, 22:28 Личное сообщение Вернуться к началу

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