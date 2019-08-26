Танька » 26 авг 2019, 15:49

Компания Farzzer всегда открыты для сотрудничества и предоставляет взаимовыгодные условия партнерства.

Для Вас лучшие предложения по отделочным материалам: Фасадные краски и штукатурки.

Отделочные материалы для внутренних работ: интерьерные краски, шпаклевки, обойные клея.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

За счет наличия всего ассортимента продукции на складе компании, возможна доставка в день заказа,

что существенно экономит Ваше время.https://farzzer.com/delivery/

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ

Колеровку краски и штукатурку осуществляем на основе цветового веера любого производителя.

Или создадим цвет под заказ, что сделает Ваш интерьер или экстерьер – эксклюзивным. https://farzzer.com/color/

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

Принимая во внимание реалии нашей жизни, для Вас работает программа лояльности – это сезонные скидки до 50%,

акции и конкурсы, все это делает продукцию Farzzer доступной а Ваш бюджет стабильным и прогнозируемым.https://farzzer.com/special/

Контакты:

(044) 353-93-93

(067) 642-17-17