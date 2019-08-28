Реанимация отношений
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Реанимация отношений
Сайт посоветовала подруга, очень кстати! Прочитав статьи прям все стало понятным. Рекомендации психолога действительно полезны. Просто перевернула мои представления о том, как должно быть. Улучшая свои качества характера и меняя свое мышление я стала другим человеком. https://xn--b1agdisfdttjcd3cyd.xn--p1ai/vse-sluchai/brosil-muzh-s-dvumya-detmi-bez-sredstv-dlya-sushhestvovaniya.htmlПоверьте в себя, у вас получится все. Поразительно, стараясь для отношений, я помогла себе. Спасибо автору, выручили!
- belkashok
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 авг 2019, 22:23
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