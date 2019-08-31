Девушки с юмором
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Девушки с юмором
Часто смотрю «Comedy Woman» вместе с семьей, и правда, шутки очень доброжелательные, жизненные и достойные. Самое подходящее шоу для просмотра вечерком с чаем, умеют поднять настроение! Девушки из «Comedy Woman» отличные комики, им удается сломать такие прочные стереотипы. http://comedy-woman.com/novosti/kamedi-vumen-vyipusk-ot-01-02-2019-283-y-vyipusk.htmlНа мой взгляд «Comedy Woman» просто украшение нашего телевидения. Нравиться Дмитрию Хрусталев, отлично вписывается в такую женскую компанию. Мне было бы интересно заглянуть по ту сторону сцены, когда они репетируют и придумывают номера, посмотреть на то, как они ладят в реальной жизни. «Comedy Woman» наверняка вдохновляют многих девушек решиться на карьеру в юморе. Им удалось покорить не только женскую, но и мужскую половину зрителей. Они трогают не только женскую аудиторию своими веселыми шутками, но также и мужской половине очень нравиться их шоу.
- wowrks
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 19:06
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