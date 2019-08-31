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ЗОЖ – это модно derzy » 31 авг 2019, 21:30 Передача «Жить здорово! » выполняет просветительскую функцию, она просто необходима людям. Люблю эту передачу, смотрю за завтраком, однозначно достойна внимания! Конечно говоря о «Жить здорово! » вспоминается ведущая Елена Малышева, которую люди просто обожают. Ведущая восхищает своей смелостью, поднимает «не принятые» в обществе темы и ничего не боится. В ток-шоу мне больше всего нравится раздел про медицину, а вам? http://zdorovtv.ru/novosti/zhit-zdorovo-vypusk-ot-15-aprelya-2019.html Рекомендации Малышевой и остальных врачей обоснованы и вызывают доверие. Информации в телешоу хочется больше. Веселый проект, в сочетании с полезными рекомендациями и наглядными картинками.



derzy Сообщения: 1 Зарегистрирован: 31 авг 2019, 21:29 Личное сообщение Вернуться к началу

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