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Узнай, что произошло днем! merkato » 02 сен 2019, 01:24 В программе «Время покажет» рассказывается о том, что случилось в мире. Особое внимание уделено новым российским законопроектам. Дискуссии являются важной частью программы. Нравится смотреть «Время покажет». https://vremya-pokazhet.ru/nivosty/vremya-pokazhet-vyipusk-ot-04-04-2019.html Нравится, как Александр Шейнин рассказывает о проблеме. Вам нравятся новостные программы, освещающие важные проблемы страны? Темы обсуждений затрагивают не только политику, но и культуру. В программе особое внимание уделяется событиям, которые вызвали бурный общественный резонанс. «Время покажет» позволяет оставаться в курсе всех событий.



merkato Сообщения: 1 Зарегистрирован: 02 сен 2019, 01:22 Личное сообщение Вернуться к началу

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