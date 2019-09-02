Только о главном в «Пусть говорят»
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Только о главном в «Пусть говорят»
Пусть говорят – телепрограмма, в которой обсуждается история из жизни одного человека. Дмитрий Борисов всегда старается выслушать героя и дать оценку происходящему. Принимают участие в программе, как простые граждане, так и звезды российской эстрады. http://pust-govorjat.ru/novosti/pust-govoryat-vypusk-ot-26-03-2019.htmlГлавная цель ведущего - вывести героя на откровенный разговор. Редакторы программы проводят очень усердную работу, помогая найти близких героя. Люди, которые рассказывают о своей проблеме, признаются, что самостоятельно решить ее не силах. Некоторые выпуски «Пусть говорят» пересматриваю по несколько раз. В студии программы обсуждаются порой и события, которые вызвали бурный общественный резонанс. Нравится ли вам «Пусть говорят»?
- vorobey
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 сен 2019, 02:21
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