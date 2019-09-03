Возобнови былое
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Возобнови былое
Очень рад был найти столько полезных советов! Авторы подарили надежду, что все возможно и любовь можно пробудить. Побыть порознь действительно важно в такой ситуации. За это время я готовился и старался измениться, занимался спортом, разбирал свои отрицательные качества и даже ходил к психологу. Я действительно стал иначе реагировать и вести себя и ей не удавалось скрыть своего удивления. https://vernutizhenu.ru/soveti/kak-vernut-otnosheniya-s-zhenoy-na-grani-razvoda-sovetyi-psihologov.htmlГлавной задачей было не допустить ухудшения отношений как в первый раз. Действительно, оказалось любовь никуда не ушла, она просто спала. Всем, кто столкнулся с подобными проблемами – рекомендую.
- karnitoss
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- Зарегистрирован: 03 сен 2019, 23:44
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