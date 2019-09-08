Kostara19 » 08 сен 2019, 08:52

Хочу себе накрутить друзей во вконтакте, но боты не нужны - нужны реальные люди, с моего города или с области хотя бы. И определенного возраста, не старше 40 лет. Через какой сервис можно сделать такую накрутку?