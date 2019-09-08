Как накрутить друзей в VK?
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Как накрутить друзей в VK?
Хочу себе накрутить друзей во вконтакте, но боты не нужны - нужны реальные люди, с моего города или с области хотя бы. И определенного возраста, не старше 40 лет. Через какой сервис можно сделать такую накрутку?
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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