Компьютерное кресло

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Компьютерное кресло

Новое сообщение bubnova » 18 сен 2019, 16:55

Хочу для удобной работы за компьютером, приобрести хорошее компьютерное кресло кто какое может посоветовать, чтобы спина не уставала.


bubnova
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Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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