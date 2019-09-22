ИЩУ НОРМ ПОКЕР РУМ С СВОИМ СОФТОМ!!!!

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ИЩУ НОРМ ПОКЕР РУМ С СВОИМ СОФТОМ!!!!

Новое сообщение TauRus » 22 сен 2019, 22:10

Хоть покер рум и немолодой, но какой-то вялый. Хорошо хоть софт дали, чтобы можно было играть с телефона не в браузере, а через приложение.


TauRus
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