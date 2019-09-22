ИЩУ НОРМ ПОКЕР РУМ С СВОИМ СОФТОМ!!!!
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ИЩУ НОРМ ПОКЕР РУМ С СВОИМ СОФТОМ!!!!
Хоть покер рум и немолодой, но какой-то вялый. Хорошо хоть софт дали, чтобы можно было играть с телефона не в браузере, а через приложение.
- TauRus
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 15:13
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