Накрутка в Твиттер

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Накрутка в Твиттер

Новое сообщение GHazan » 27 сен 2019, 09:39

Хочу накрутить себе подписчиков на аккаунт в Твиттере. Расскажите пожалуйста об особенностях накрутки в этой социальной сети? Я просто до этого только накручивал во Вконтакте и Инстаграме, а с Твиттером еще не сталкивался и хочется знать как накручивать, чтобы не попасть под блокировку.


GHazan
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